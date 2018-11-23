Цена нефти Brent опустилась ниже 61 доллара впервые с ноября 2017 года

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В пятницу, 23 ноября, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе будущего года снизилась на 2,9% и составила 60,85 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти этого сорта в последний раз находилась ниже уровня 61 доллар за баррель 3 ноября 2017 года.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил мнение, что текущая ситуация с падением цены на нефть является временной, а нынешний уровень может затянуться на несколько месяцев.

В начале текущей недели стоимость нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель. Это случилось впервые с 9 марта. Мировые цены на нефть продолжили снижение после данных Американского института нефти (API), которые продемонстрировали очередной рост запасов сырья в США.