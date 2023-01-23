Центробанк представил серебряную монету к 150-летию Михаила Пришвина

Фото: cbr.ru

Российский Центробанк представил памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь писателя Михаила Пришвина. Об этом сообщает сайт ЦБ.

"Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 грамма, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 33,0 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант", – говорится в сообщении.

Тираж составляет 3 тысячи единиц. Монета изготовлена качеством "пруф". На оборотной стороне разместили рельефное изображение Пришвина с блокнотом и ручкой. Рядом с писателем изобразили собаку. Пейзаж на монете создали в технике лазерного матирования.

По окружности имеется рельефная надпись, справа внизу в две строки – годы жизни Пришвина: 1873 и 1954.

Монета также является законным средством наличного платежа в РФ и обязательна к приему без ограничений.

Ранее монетный двор Британии представил первую коллекцию монет с изображением Карла III. В продажу коллекция монет поступит в текущем году.

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