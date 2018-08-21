ФНБ выдержит еще один экономический кризис − Кудрин

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) сможет выдержать еще один экономический кризис масштаба 2014 года.
По словам Кудрина, в 2008 году половину Резервного фонда пришлось потратить на спасение и удержание бюджетной системы. "В последние годы, в том числе во время двухлетней рецессии, вторая половина Резервного фонда была потрачена", − цитирует главу Счетной палаты ТАСС. Как отметил эксперт, сейчас, вместо Резервного фонда, остался ФНБ, которого "хватит на еще один похожий кризис".
По информации Минфина, объем ФНБ на 1 августа 2018 года составил 4,844 триллиона рублей. Кроме того, пояснили в ведомстве, в пересчете на американскую валюту объем фонда вырос до 77,16 миллиарда долларов, тогда как на 1 июля он составлял 77,11 миллиарда.
1 февраля 2018 года Резервный фонд России официально прекратил существование, став частью Фонда национального благосостояния. Именно туда теперь поступают сверхдоходы от продажи нефти и газа.
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