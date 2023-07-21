Набиуллина заявила, что темпы роста ипотеки в РФ приближаются к максимуму последних лет

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Рост розничной ипотеки в РФ приближается к максимуму за последние несколько лет, это произошло на фоне уверенного роста кредитования, зафиксированного во всех сегментах рынка. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

С тех пор как было организовано предыдущее заседание Центробанка РФ, кредитно-денежные условия в РФ постепенно смягчались, прежде всего это происходило за счет не связанных с ценами кредиторских условий. На это также указывает рост кредитования во всех сегментах рынка, объяснила глава регулятора.

"Особенно активно расширяется розница, где темпы роста ипотеки находятся вблизи максимумов последних лет", – сказала Набиуллина.

Рост кредитования связан с увеличением доходов россиян на фоне повышенных инфляционных ожиданий, отметила она.

По ее словам, Банку России также удалось обнаружить новые маркетинговые схемы от застройщиков по ипотеке, но системных рисков они не несут. Она подчеркнула, что регулятор был обеспокоен большим разрывом между ценами на первичное и вторичное жилье.

"На наш взгляд, основной вклад в этот разрыв вносили программы ипотечных кредитов от застройщиков, они практически сейчас остановились. И поэтому какого-то дополнительного стимула для разрыва мы сейчас не видим. Есть новые схемы маркетинговые, так называемые", – рассказала глава ЦБ РФ.

В данный момент регулятор занимается анализом этих схем, изучит, как именно они влияют на рынок недвижимости, резюмировала она.

Ранее Банк России планировал законодательно запретить льготные ставки для финансовых учреждений, если они будут продавать кредиты, навязывая различные условия.

Согласно поправкам от регулятора, финансовым учреждениям запретят вводить клиентов в заблуждение и навязывать им дополнительные услуги и товары. Кроме того, предусматривается, что заемщик сможет отказаться от таких услуг в течение 30 дней.



Льготную ипотеку могут распространить на вторичное жилье в РФ