Федеральное казначейство начнет проводить операции валютного свопа с юанем

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Минфин РФ подготовил проект постановления, согласно которому Федеральное казначейство сможет получить разрешение на проведение операций валютного свопа с юанем. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

Вводимая мера позволит увеличить доходы бюджета страны в условиях той ситуации, которая на данный момент сложилась на финансовом рынке. До этого казначейство могло проводить подобные операции только с долларом или евро.

Отмечается, что валютный своп – это соглашение сторон на обмен определенного объема одной валюты на другую в рамках указанных дат.

У министерства финансов РФ был накоплен значительный резерв юаней, а банки периодически сталкиваются с дефицитом валюты, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. После принятия документа казначейство сможет предоставлять коммерческим компаниям юани под залог рублей через своп, объяснил он.

"Теперь же казначейство видит возможность для получения дополнительных доходов. Операции с юанем – это еще один инструмент управления ликвидностью", – сказал директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

При этом Минфин заявил, что ведомство совместно с казначейством работает над развитием инструментов по управлению ликвидностью. Запуск свопов в юанях позволит повысить удобство управления временно свободными денежными средствами при рисках, остающихся на том же уровне.

Объемы и сроки проведения валютных операций будут определяться так, чтобы исключить их влияние на российский денежный и валютный рынок, заключили в министерстве.

Ранее Минфин сообщал, что с 7 августа по 6 сентября ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу будут увеличены до 1,8 миллиарда рублей, до этого они составляли 1,7 миллиарда.

В министерстве подчеркнули, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 миллиарда рублей, из чего следует, что ежедневный объем покупок в эквивалентен 1,8 миллиарда рублей.



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