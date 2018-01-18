Германия защищает "Северный поток–2" от нападок Еврокомиссии – СМИ

Фото: ТАСС/Jens Bьttner/DPA

В Берлине выступили против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект "Северный поток –

2", передает РИА Новости.

В начале ноября Еврокомиссия предложила поправки к газовой директиве Евросоюза, которые распространяют действие норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории ЕС, которые идут в третьи страны или из них.

В эти положения вошли: доступ третьих сторон к транзиту, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, разделение продажи и транспортировки газа. В настоящее время они не затрагивают морские участки газопроводов, а следовательно, и проект "Северный поток – 2".

Немецкие юристы полагают, что Еврокомиссия не привела "понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза".

Проект "Северный поток – 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируют построить рядом с "Северным потоком". Суммарная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.