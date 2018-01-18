Германия защищает "Северный поток–2" от нападок Еврокомиссии – СМИ

18 января, 11:58
Фото: ТАСС/Jens Bьttner/DPA
В Берлине выступили против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект "Северный поток –
2", передает РИА Новости.
В начале ноября Еврокомиссия предложила поправки к газовой директиве Евросоюза, которые распространяют действие норм энергетического законодательства на все газопроводы на территории ЕС, которые идут в третьи страны или из них.
В эти положения вошли: доступ третьих сторон к транзиту, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, разделение продажи и транспортировки газа. В настоящее время они не затрагивают морские участки газопроводов, а следовательно, и проект "Северный поток – 2".
Немецкие юристы полагают, что Еврокомиссия не привела "понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза".
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