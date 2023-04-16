В РФ зафиксировали рост трат по хорошим кредиткам до пятилетнего максимума

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Российские граждане повысили траты по кредитным картам без просроченной более 90 дней задолженности до пятилетнего максимума. В феврале жители РФ стали тратить свыше трети от доступного лимита, передает РИА Новости со ссылкой на компанию "Скоринг Бюро".

"Средняя утилизация по итогам февраля 2023 года по кредитным картам без просрочки составляет 35,2%, что на 3,3 процентного пункта выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Достигнутый уровень утилизации является максимальным за последние пять лет", – сообщается в исследовании.

Согласно аналитике, данный результат был рассчитан лишь по тем кредитным картам, по которым нет просроченной задолженности свыше 90 дней, так как эта категория карт показывает максимальную утилизацию на уровне более 90%.

По словам гендиректора компании Олега Лагуткина, результат является низко волатильным. В связи с этим, считает он, вряд ли в ближайшее время можно ожидать каких-либо значимых его изменений. Лагуткин предположил, что показатель остановится на уровне 34–36%.

В марте стало известно, что в феврале 2023 года граждане получили 935 тысяч новых кредитных карт. По сравнению с прошлым месяцем число выданных кредиток увеличилось на 7,8%.

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