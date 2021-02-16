Adidas начал продавать Reebok

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Немецкий Adidas начал процесс продажи дочернего американского подразделения Reebok. Об этом сообщается на сайте производителя спорттоваров.

Решение было принято в рамках новой пятилетней стратегии немецкого бренда. В компании намерены завершить продажу Reebok в первом квартале текущего года или позже.

Adidas собирается сосредоточить все усилия на укреплении своих позиций на мировом рынке.

Бизнесмен Адольф Дасслер основал Adidas AG в 1924 году. Компания стала одним из мировых брендов. В ее линейке – спортивная обувь, одежда, аксессуары и прочий спортивный инвентарь. Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.

В прошлом году депутаты Литвы попросили Adidas убрать из продажи вещи с символикой Советского Союза. Чем оказались недовольны власти прибалтийской страны, а также как отреагировали на сообщение российские представители бренда – читайте в нашем материале.