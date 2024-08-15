15 августа, 12:27Экономика
Райффайзенбанк остановит отправку валютных переводов для физлиц
Фото: Агентство "Москва"
Райффайзенбанк с 2 сентября перестанет отправлять валюту физических лиц в иностранных деньгах, об этом пишет РБК со ссылкой на клиентскую поддержку банка.
"Ограничение введено в соответствии с решением группы Raiffeisen Bank International в связи с предписанием Европейского ЦБ", – сказал представитель банка.
Тем не менее все принятые банком переводы, оформленные до 16 часов 30 августа, будут обработаны с учетом всех действующих условий. Издание напомнило, что еще в феврале 2023 года на российский Райффайзенбанк приходилось от 40 до 50% всех платежей между РФ и остальным миром.
До этого Райффайзенбанк с 1 июля приостановил начисление процентов по накопительным счетам. Уточнялось, что ранее финансовая организация предоставляла слишком невысокие проценты по счетам, из-за чего к продукту был низкий спрос.
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