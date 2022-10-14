15:43Экономика
Citigroup до конца марта 2023 года намерена остановить почти всю деятельность в РФ
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Крупнейшая на мировом рынке финансовая корпорация Citigroup намерена до завершения I квартала следующего года остановить процесс оказания почти всех банковских услуг на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет компании.
"<…> Citi теперь оповещает своих многонациональных клиентов в России о том, что прекратит оказание практически всех банковских услуг, которые Citi предоставляет в России, к концу первого квартала 2023 года", – говорится в отчете.
В августе сообщалось, что Citigroup планирует остановить деятельность на рынке РФ, поэтапно реализуя свои российские активы. В ходе этого процесса Citi обещала, что будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России.
В компании пообещали, что выполнят все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками, а также продолжат соблюдать регуляторные нормы.
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