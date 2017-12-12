Объем инвестиций в ТиНАО может превысить 800 млрд рублей до конца года

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Объем инвестиций в ТиНАО может превысить 800 миллиардов рублей до конца 2017 года. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"До 1 июля объем инвестиций составил 780 миллиардов рублей. До конца года ожидаемый объем инвестиций составит уже более 800 миллиардов рублей", – сказал он, отметив, что около 150 миллиардов из них – это городской бюджет, передает Агентство "Москва".

Он также добавил, что небольшая часть средств была взята из федерального бюджета, остальные, порядка 650 миллиардов рублей – деньги инвесторов.

Ранее сообщалось, что около 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО по итогам 2017 года. Почти 1,5 миллиона квадратных метров из них – это жилье. Всего к настоящему моменту выданы разрешения на строительство в ТиНАО около 7,5 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения. При этом около половины от выданного объема разрешений уже находится в стадии строительства.

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