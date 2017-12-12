Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

12 декабря, 15:31

Объем инвестиций в ТиНАО может превысить 800 млрд рублей до конца года

экономика город

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Объем инвестиций в ТиНАО может превысить 800 миллиардов рублей до конца 2017 года. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"До 1 июля объем инвестиций составил 780 миллиардов рублей. До конца года ожидаемый объем инвестиций составит уже более 800 миллиардов рублей", – сказал он, отметив, что около 150 миллиардов из них – это городской бюджет, передает Агентство "Москва".

Он также добавил, что небольшая часть средств была взята из федерального бюджета, остальные, порядка 650 миллиардов рублей – деньги инвесторов.

Ранее сообщалось, что около 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО по итогам 2017 года. Почти 1,5 миллиона квадратных метров из них – это жилье. Всего к настоящему моменту выданы разрешения на строительство в ТиНАО около 7,5 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения. При этом около половины от выданного объема разрешений уже находится в стадии строительства.

Как изменился за пять лет новый район Москвы читайте в материале портала Москва 24.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать