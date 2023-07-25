Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20:33

Экология

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения мертвой рыбы в реке Десне

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура столицы организовала проверку по факту обнаружения погибшей рыбы в реке Десне в районе поселения Воскресенского. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Предварительно установлено, что в водный объект попали загрязняющие вещества, которые стали причиной гибели водных биологических ресурсов", – отметили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку, в ходе которой установят причины и обстоятельства произошедшего, примут соответствующие меры прокурорского реагирования.

Также к проверке были привлечены специалисты, взяты пробы воды из реки и проведен осмотр мест, где, вероятно, могут находиться источники негативного воздействия на водную среду.

Ранее администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края сообщала, что в Члянском поселении зафиксировали мор речной рыбы, он был обнаружен в месте впадения реки Большой Мырчан в озеро Чля.

На фоне информации о вымирании рыбы в село прибыли представители отдела охраны окружающей среды, природоохранной прокуратуры, а также АНО "Лаборатория эколого-аналитического контроля", они проведут ряд исследований по факту произошедшего.

Экологи объяснили, почему рыбы не смогли дышать в столичных водоемах

Читайте также

экология
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика