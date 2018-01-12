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Экология

12 января, 11:58

Экологи призвали Меркель остановить строительство "Северного потока – 2"

экология политика за рубежом

Фото: ТАСС/Jens Bьttner/DPA

Канцлера Германии Ангелу Меркель, председателя ХСС Хорста Зеехофера и лидера СДПГ Мартина Шульца призвали остановить строительство газопровода "Северный поток – 2".

Соответствующее письмо политикам направили Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии, сообщает РИА Новости.

Экологи считают, что газопровод угрожает экосистеме Балтийского моря и "вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Евросоюза". Они назвали "Северный поток – 2" климато-политическим тупиком.

Авторы послания просят политиков проверить процедуры утверждения проекта. Они уверяют, что будут добиваться его закрытия через суд.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода является крайне вредным проектом.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода. Они пройдут через Балтийское море от побережья России до Германии. Против реализации проекта выступают Украина и США.

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