Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень при проверке кефира

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Роскачество проверило 36 популярных у россиян марок кефира и выявило нарушения у 19 из них, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты нашли кишечную палочку в кефире "Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Молочные продукты из Дубровки", "Молочный комбинат "Ставропольский" и "Солнышко Кубани". В кефире "Околица" обнаружили плесень.

Также эксперты выявили растительные жиры в фальсификатах кефира "Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Народный" и "Пятигорский". В продуктах под торговыми марками "Молочные продукты из Дубровки", "Молочные узоры" и "Снежок" оказалось мало белка.



В то же время по результатам исследования, кефир 10 торговых марок признан товаром повышенного качества: "36 копеек", "Авида", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Нежеголь", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Рузский", "Томмолоко" и Parmalat.

Продукция этих торговых марок соответствует нормам по качеству и безопасности.