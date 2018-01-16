Роскачество обнаружило кишечную палочку и плесень при проверке кефира

Фото: ТАСС/YAY/Gennady Kravetsy
Роскачество проверило 36 популярных у россиян марок кефира и выявило нарушения у 19 из них, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты нашли кишечную палочку в кефире "Буденновскмолпродукт", "Давлеканово", "Молочные продукты из Дубровки", "Молочный комбинат "Ставропольский" и "Солнышко Кубани". В кефире "Околица" обнаружили плесень.
Также эксперты выявили растительные жиры в фальсификатах кефира "Буденновскмолпродукт", "Молочные продукты из Дубровки", "Народный" и "Пятигорский". В продуктах под торговыми марками "Молочные продукты из Дубровки", "Молочные узоры" и "Снежок" оказалось мало белка.
В то же время по результатам исследования, кефир 10 торговых марок признан товаром повышенного качества: "36 копеек", "Авида", "Агрокомплекс", "Домик в деревне", "Нежеголь", "Останкинское 1955", "Простоквашино", "Рузский", "Томмолоко" и Parmalat.
Продукция этих торговых марок соответствует нормам по качеству и безопасности.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: