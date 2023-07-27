Москва онлайн покажет конно-трюковое шоу с пиротехническими эффектами

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

28 июля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть конно-трюковое шоу с пиротехническими эффектами "Жар-птица". Мероприятие пройдет в рамках конного фестиваля "Иваново поле". Вы увидите мастерство верховой езды, прыжки через огненные препятствия и праздничный фейерверк.

Фестиваль "Иваново поле" – это крупнейший конный фестиваль России, который проводится ежегодно. В этом году гостей ждет программа Rock&Roll от Кремлевской школы верховой езды, спектакль конного театра "Нарты", выступление братьев Сафроновых, историческое шоу крылатых гусар и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 28 июля в 22:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.