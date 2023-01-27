Москва онлайн покажет чемпионат по поеданию холодца

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28 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть III гастрономический чемпионат по поеданию холодца.

Мероприятие пройдет в рамках X ежегодного праздника "Русский холодец". В программе запланированы представления, кулинарные мастер-классы, выставка необычного холодца, соревнования и конкурсы.

Холодец – одно из самых важных блюд национальной русской кухни, без него не обходится ни один крупный праздник. На Руси холодец, или студень, готовили к Михайлову дню, который наши предки также называли "сытым днем".

Смотрите прямую трансляцию 28 января в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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