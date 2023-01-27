14:35События
Москва онлайн покажет конкурс косплея на фестивале комиксов Bubble Comics Con
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
28 января зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире конкурс косплея на фестивале комиксов Bubble Comics Con. Лучшие из лучших косплееров со всей страны соберутся в одном месте ради заветной победы. Вы увидите, как ловко они перевоплощаются в героев популярных фильмов, комиксов и компьютерных игр. В этом году программа всего фестиваля приурочена к 10-летию комикс-вселенной Bubble.
Смотрите прямую трансляцию 28 января в 17:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!