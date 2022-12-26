Москва онлайн покажет шоу Кремлевской школы верховой езды в Конном театре на ВДНХ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

27 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первое костюмированное выступление Кремлевской школы верховой езды в Конном театре на ВДНХ.

28 декабря в обновленном историческом павильоне № 42 откроются первый в России интерактивный Музей лошади и Конный театр Кремлевской школы верховой езды.

Музей будет состоять из восьми залов. Посетители смогут узнать, как менялась лошадь от возникновения до одомашнивания, изучить географию и классификацию современных пород лошадей, попасть в конюшенную мастерскую, а также ознакомиться с профессиями конного мира.

Смотрите прямую трансляцию 27 декабря в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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