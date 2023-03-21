Москва онлайн покажет экскурсию по открытой коллекции Политехнического музея

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

22 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экспонаты Политехнического музея, которые находятся на территории "Технополис "Москва".

В открытой коллекции музея можно увидеть уникальные предметы и механизмы – от единственного в мире сохранившегося русского автомобиля дореволюционных лет "Руссо-Балт" до полных собраний всех типов телеграфных аппаратов и вычислительной техники.

В Политехническом музее насчитывается более 200 тысяч экспонатов. В ходе экскурсии наши зрители узнают о наиболее интересных из них. В качестве гида выступит специалист по проведению программ Политехнического музея Николай Чеканов.

Смотрите прямую трансляцию 22 марта в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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