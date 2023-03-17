Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Дом моделей. Индустрия образов"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

20 марта наши зрители смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Дом моделей. Индустрия образов", которая проходит в Музее Москвы.

В ходе экскурсии вы узнаете, как в ХХ веке развивалась концепция единой системы моделирования одежды для промышленного производства.

Экспозиция посвящена трем ключевым периодам в мире советской и российской моды, которые связаны с работой Ателье мод (1923 – 1925 годы), Дома моделей на Сретенке (1934 – 1941 годы) и Общесоюзного дома моделей одежды на Кузнецком мосту (1944 – 2002 годы).

Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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