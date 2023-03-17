14:48События
Москва онлайн покажет экскурсию в музей "Автомобили мира"
Фото: automuseum.ru
18 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть празднование четвертого дня рождения музея "Автомобили мира".
В одном месте собраны более 200 автомобилей всех времен и народов, в числе которых легенды автопрома и кинематографа.
Корреспондент Лариса Соколова покажет вам снаружи и внутри наиболее интересные модели, пообщается с организаторами праздника и посетителями.
Смотрите прямую трансляцию 18 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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