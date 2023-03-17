Москва онлайн покажет экскурсию в музей "Автомобили мира"

Фото: automuseum.ru

18 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть празднование четвертого дня рождения музея "Автомобили мира".

В одном месте собраны более 200 автомобилей всех времен и народов, в числе которых легенды автопрома и кинематографа.

Корреспондент Лариса Соколова покажет вам снаружи и внутри наиболее интересные модели, пообщается с организаторами праздника и посетителями.

Смотрите прямую трансляцию 18 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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