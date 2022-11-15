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15:29

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Москва онлайн покажет закулисье показа дизайнера Игоря Чапурина на неделе моды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

16 ноября стартует неделя моды Seasons Fashion Week SS’2023, в рамках которой российские дизайнеры проведут показы, мастер-классы и лекции.

В день открытия зрители Москвы онлайн смогут увидеть закулисье модного показа Игоря Чапурина. Наш корреспондент Дарья Свитенко пообщается с дизайнерами и моделями.

Смотрите прямую трансляцию 16 ноября в 20:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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