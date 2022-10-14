Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая"

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

15 октября специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке-реконструкции "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая", которая открылась на ВДНХ.

Цель выставки – рассказать посетителям об археологической сенсации XX века – глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры. 8 100 статуй воинов и лошадей были обнаружены при раскопках возле мавзолея императора.

Китайская Терракотовая армия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Над созданием воинов трудилось около 700 тысяч человек. Каждая статуя имеет свои уникальные черты.

Посетителей ждут детально воссозданные в натуральную величину некоторые статуи терракотовых воинов и лошадей, реплики колесниц, оружия, предметов быта, а также галерея красочных исторических костюмов. Всего на выставке будет представлено более 150 экспонатов.

Смотрите прямую трансляцию 15 октября в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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