Москва онлайн покажет экскурсию по выставке ретроавтомобилей на Гребном канале

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

14 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Автовыходные на Гребном канале".

В экспозиции будут представлены редкие и яркие автомобили, мотоциклы, внедорожная, водная и военная техника, новинки автопрома.

Вы узнаете об особенностях автомобилестроения в СССР, Японии, Италии, Франции, США и Великобритании.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская покажет вам самые причудливые модели и расскажет интересные факты о них.

Смотрите прямую трансляцию 14 мая в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.