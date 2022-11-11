Москва онлайн покажет, как уличные художники рисуют в центре городской культуры "Графит"

Фото: пресс-служба центра городской культуры "Графит"

13 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как уличные художники создают свои произведения в центре городской культуры "Графит".

Мастера начали рисовать 5 ноября, завершить работу они должны 19 ноября. Всего за это время будут нарисованы 7 произведений. Среди участников – известные авторы паблик-арта, участники международных и российских выставок и биеннале: Рустам Qbic, Petro, Серп, Алексей Лука, Ce, Slak, Fas. В роли куратора проекта выступил художник Миша Most.

Произведения станут частью постоянной экспозиции в центре городской культуры "Графит".

Смотрите прямую трансляцию 13 ноября в 15:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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