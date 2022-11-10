Москва онлайн покажет подводный мир в "Океанариуме Рио"

Фото: пресс-служба "Океанариума РИО"

11 ноября "Океанариум Рио" на Дмитровском шоссе отпразднует свой день рождения. Зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть кормление экзотических рыб и понаблюдать за жизнью в аквариумах.

"Океанариум Рио" является первым океанариумом в Москве и принимает гостей вот уже 11 лет. Сегодня экспозиция насчитывает более 10 тысяч представителей морской флоры и фауны.

Смотрите прямую трансляцию 11 ноября в 15:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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