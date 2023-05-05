Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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16:45

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Москва онлайн покажет концерт военной лирики в исполнении артистов театра Et Cetera

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 7 мая, в Музее Победы на Поклонной горе артисты театра Et Cetera представят концертную программу "Русская дорога".

Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире услышать произведения Геннадия Шпаликова, Константина Симонова, Булата Окуджавы, Марины Цветаевой, а также песни на стихи Владимира Агатова, Игоря Растеряева, Виктора Цоя.

Помимо этого, артисты прочитают фронтовые письма.

Режиссер – Анна Артамонова. Актеры – Ольга Белова, Федор Урекин, Вячеслав Козлов.

Смотрите прямую трансляцию 7 мая в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

досугкультураМосква онлайн
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