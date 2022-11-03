Москва онлайн покажет, как приготовить кашу из муравьев

Фото: depositphotos/mathisa

5 ноября зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут увидеть мастер-класс по приготовлению каши из муравьев. Шеф-повар назовет составляющие блюда, перечислит все этапы варки и расскажет о пользе блюда.

Мероприятие пройдет на "Городской ферме" на ВДНХ в рамках праздничной программы в честь Дня народного единства. Гостей фермы ждут и другие мастер-классы, а также ярмарка. Жители столицы смогут познакомиться с фермерской и кулинарной культурой регионов России.

Смотрите прямую трансляцию 5 ноября в 10:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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