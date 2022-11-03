15:29События
Москва онлайн покажет хореографические перформансы в Третьяковской галерее
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
4 ноября зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире серию перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета" Сергея Дягилева. Мероприятие пройдет в Третьяковской галерее в рамках акции "Ночь искусств".
Наши зрители увидят следующие перформансы:
- "Послеполуденный отдых Фавна" в постановке хореографа Максима Петрова;
- "Сны о весне священной" хореографа Анастасии Пешковой;
- "Петрушка" в постановке хореографа Владимира Варнавы.
Смотрите прямую трансляцию 4 ноября в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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