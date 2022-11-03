Москва онлайн покажет хореографические перформансы в Третьяковской галерее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

4 ноября зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире серию перформансов, созданных современными хореографами по мотивам постановок "Русского балета" Сергея Дягилева. Мероприятие пройдет в Третьяковской галерее в рамках акции "Ночь искусств".

Наши зрители увидят следующие перформансы:



"Послеполуденный отдых Фавна" в постановке хореографа Максима Петрова;

"Сны о весне священной" хореографа Анастасии Пешковой;

"Петрушка" в постановке хореографа Владимира Варнавы.

Смотрите прямую трансляцию 4 ноября в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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