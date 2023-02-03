Москва онлайн покажет День московского спорта в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

4 февраля зрители Москвы онлайн в прямом эфире увидят праздничные мероприятия в честь зимнего Дня московского спорта, которые пройдут в "Лужниках", на территории Южного спортивного центра и на катке "Южный полюс".

Вы увидите разминку бегунов и забег, а также соревнования конькобежцев. Наш корреспондент Анна Луговская посетит спортивные площадки, расскажет о праздничной программе и пообщается с болельщиками и участниками.

Смотрите прямую трансляцию 4 февраля в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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