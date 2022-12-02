Москва онлайн покажет Всемирный день катания на коньках на ВДНХ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

4 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть празднование Всемирного дня катания на коньках на ВДНХ. Вы увидите мастер-класс по фигурному катанию от фигуристки Эммы Гаджиевой, а корреспондент расскажет о мероприятии и пообщается с участниками.

Международный союз конькобежцев учредил новый ежегодный праздник – Всемирный день катания на коньках. В разных уголках мира на катках пройдут мероприятия с участием детей, спортсменов-любителей и профессионалов.

Москвичи и гости столицы отпразднуют этот день на катке на ВДНХ. Гостей ждут выступления музыкантов и спортсменов, конкурсы и викторины, мастер-классы и соревнования.

В торжественной церемонии открытия фестиваля примут участие:



министр спорта России Олег Матыцин;

заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров;

президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев;

директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов;

трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева;

президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров;

президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Смотрите прямую трансляцию 4 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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