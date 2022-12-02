17:39События
Москва онлайн покажет Всемирный день катания на коньках на ВДНХ
Фото: Москва 24/Никита Симонов
4 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть празднование Всемирного дня катания на коньках на ВДНХ. Вы увидите мастер-класс по фигурному катанию от фигуристки Эммы Гаджиевой, а корреспондент расскажет о мероприятии и пообщается с участниками.
Международный союз конькобежцев учредил новый ежегодный праздник – Всемирный день катания на коньках. В разных уголках мира на катках пройдут мероприятия с участием детей, спортсменов-любителей и профессионалов.
Москвичи и гости столицы отпразднуют этот день на катке на ВДНХ. Гостей ждут выступления музыкантов и спортсменов, конкурсы и викторины, мастер-классы и соревнования.
В торжественной церемонии открытия фестиваля примут участие:
- министр спорта России Олег Матыцин;
- заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров;
- президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев;
- директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов;
- трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева;
- президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров;
- президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
Смотрите прямую трансляцию 4 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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