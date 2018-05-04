Светофоры изменили режим работы еще на 30 пешеходных переходах столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Центр организации дорожного движения изменил режим работы светофоров на 30 пешеходных переходах по просьбам жителей столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что сотрудники ЦОДД отрегулировали работу светофоров на наиболее оживленных перекрестках для удобства пешеходов. По словам замруководителя ЦОДД Дмитрия Горшкова, на нескольких светофорах была увеличена длительность зеленого сигнала, чтобы перейти дорогу могли больше пешеходов. Кроме того, на других светофорах сократилось время ожидания зеленого света. Там разрешающий сигнал горит то же время, что и раньше, но загорается чаще.

"Мы стараемся учесть интересы и пешеходов, и автомобилистов", − подчеркнул Горшков. В связи с этим, отметил он, "изменения режима работы светофоров не влияют на загруженность дорог, а пешеходам теперь не приходится долго ожидать зеленого света".

В частности, время ожидания зеленого сигнала для пешеходов на пересечении Госпитальной набережной и улице Новая Дорога уменьшили сразу на 85 секунд − с 150 до 65 секунд. На перекрестке улиц Селезневская и Новосущевская продолжительность зеленого света, в свою очередь, выросла на 15 секунд − с 10 до 25 секунд.