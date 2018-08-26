Скульптуру "Танцующие на шаре под зонтиком" установили в Люберцах

Фото: портал городского округа Люберцы

В центре Люберец установили четырехметровую скульптуру "Танцующие на шаре под зонтиком", передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу администрации городского округа.

Открытие скульптурной композиции состоялось 25 августа. Автором "Танцующих на шаре под зонтиком" является заслуженный художник России Александр Рожников, член-корреспондент Российской Академии художеств, член Союза художников России.

Бронзовая скульптура установлена на гранитный постамент. Общая высота композиции вместе с постаментом – 4,5 метра.

По словам художника, моделями для создания скульптур выступили люберецкие юноша и девушка.

Глава городского округа Владимир Ружицкий подчеркнул, что данная скульптура является частью запланированных работ в рамках федерального проекта "Формирование современной городской среды", которая стартовала в прошлом году.

Ружицкий уверен, что "Танцующие на шаре под зонтиком" станут символом всех влюбленных, и возле этой красивой скульптуры будут назначать свидания.