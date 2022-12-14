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15:59

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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную защите прав предпринимателей в столице

Фото: depositphotos/pressmaster

15 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Итоги работы команды уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве за 2022 год".

Перед журналистами выступят:

  • уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
  • общественный уполномоченный по вопросам торговли, председатель комиссии по урегулированию цветочной отрасли России Иван Утенков;
  • общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса, сопредседатель межотраслевого совета при уполномоченном, ресторатор Сергей Миронов;
  • эксперт Pro Bono Publico при уполномоченном, адвокат Андрей Крупский;
  • общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в уголовном процессе, руководитель общественной приемной уполномоченного, эксперт Pro Bono Publico, управляющий партнер адвокатского бюро Вячеслав Леонтьев.

Смотрите прямую трансляцию 15 декабря в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

бизнесгородпресс-конференция

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