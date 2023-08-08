Производитель алкоголя Bacardi после заявлений об уходе из РФ продолжает работу

Фото: 123RF/vershininphoto

Компания Bacardi, сообщившая в 2022 году о приостановке работы в РФ, продолжает деятельность в стране с возросшими продажами и прибылью. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

По информации СМИ, компания проинформировала об этом практически сразу после начала спецоперации на Украине. Производитель сообщал, что приостанавливает экспорт в РФ и замораживает рекламные инвестиции. Подобные заявления, утверждают в прессе, были размещены на сайте компании почти весь прошлый год, однако позже эта часть была удалена.

"Продолжая ввозить такие бренды, как водка Grey Goose, вермут Martini и одноименный ром Bacardi, семейная компания отчиталась о росте продаж и прибыли в России за прошлый год, в то время как многие из крупнейших мировых алкогольных брендов пережили дорогостоящее отступление из страны", – говорится в сообщении.

Компания Bacardi начала ввозить свои напитки еще в 1992 году. В 2018-м производитель включил РФ в список пяти государств, которые будут больше всего влиять на его рост. На данный момент в компании в России деятельность осуществляют 350 человек. При этом, пишет издание, Bacardi является не единственным брендом, который принял решение не покидать российский рынок. Так, компания Davide Campari-Milano, которая производит Aperol и Campari, тоже решила остаться в России.

В июле сообщалось, что импортеры алкоголя предупредили о вероятном росте цен на вина как ответ на обсуждение пошлин со стороны властей РФ. Такая инициатива появилась на фоне показателей 2022 года, на тот момент из-за крепкого курса рубля на рынке образовался избыток подобных зарубежных напитков.

Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина