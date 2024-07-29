США вывели стратегические бомбардировщики с румынской авиабазы у границы Украины

Фото: ТАСС/Zuma/Cody Froggatt

Два бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress покинули румынскую авиабазу Михаил Когэлничану, заявило на своей странице командование ВВС США в Европе.

Ранее самолеты проводили учения совместно с самолетами ВВС Финляндии, Германии, Великобритании, Венгрии и Румынии, говорится в публикации.

До этого в СМИ Румынии рассказывалось, что после расширения 57-й авиабазы имени Когэлничану здесь появится крупнейшая в Европе военная база НАТО. Общая стоимость объекта, который могут достроить к 2040 году, оценивается в 2,5 миллиарда евро. Работы по расширению военного комплекса уже начались.

