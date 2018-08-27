Центр Хруничева заключил контракты на создание 12 ракет-носителей "Ангара-А5"

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Космический научно-производственный центр имени Хруничева заключил контракты на создание 12 ракет-носителей "Ангара-А5". Об этом сообщил председатель совета директоров центра Николай Севастьянов.

"В настоящее время суммарно 12. Но надо иметь в виду, что до 2027 года для обновления российской орбитальной группировки понадобится порядка 27 пусков "Ангары-А5"", − сказал он в интервью газете "Коммерсантъ".

Севастьянов также рассказал, что к 2023 году планируется завершить создание серийного производства замкнутого цикла универсальных ракетных модулей для ракет "Ангара".

Ранее Севастьянов сообщил, что программа летных испытаний ракет "Ангара-А5" предусматривает шесть пусков. Три раза ракету запустят с космодрома Восточный и три раза пуск произведут с космодрома Плесецк.

"Ангара-А5" – это трехступенчатая ракета-носитель. Главной стартовой площадкой для ракет этого семейства станет космодром Восточный.

Первые два пуска ракет "Ангара" произвели в 2014 году. В июле легкая "Ангара" стартовала с макетом спутника, в декабре – тяжелая "Ангара-А5".

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