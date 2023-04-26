Глава оборонного комитета Госдумы предложил доверить охрану границ РФ дружинникам

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Россиянам, которые добровольно вступили в народную дружину, необходимо доверить охрану государственной границы, что позволит обеспечить безопасность от диверсий со стороны Украины. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что в настоящее время у России нет возможностей, которые были у СССР, когда границы страны находились под охраной войсковых подразделений. В данный момент граница охраняется иными способами.

"Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно. Во многих странах это практикуется. В том числе и в бывшей просвещенной Европе", – передает слова Картаполова Ura.Ru.

Глава оборонного комитета подчеркнул важность самой инициативы, которую можно предложить дружинникам. Впоследствии можно решить вопросы относительно условий, необходимых для выполнения работы.

"Важно же принципиальное решение: да или нет. То есть мы доверяем нашему народу в части, касающейся ответственности за безопасность наших приграничных территорий. Если доверяем, то доверяем", – объяснил он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о попытке незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины в районе села Запесочье Погарского района. Он добавил, что нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая была создана военнослужащими ВС РФ для обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.

