16:25Безопасность
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную работе таможенных органов в 2022 году
Фото: ТАСС/Виталий Невар
24 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню таможенника.
О работе таможенных органов в условиях санкций, о реализации механизма параллельного импорта в России и многом другом будет рассказывать первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.
Смотрите прямую трансляцию 24 октября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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