Московские авиамедицинские бригады пополнились новыми летчиками

20 декабря, 17:43
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Бригады Московского авиационного центра пополнились новыми летчиками. Шесть пилотов МАЦ прошли переподготовку на вертолеты ВК117С-2 европейского производства. За плечами у новоиспеченных командиров месяц теоретической подготовки в Германии и усиленных практических занятий с опытными пилотами-инструкторами, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.
"Обучение позади, – комментирует командир летного отряда Московского авиационного центра Вячеслав Ивлиев, – теперь остается пройти процедуру так называемого "ввода в строй", и в наших авиамедицинских бригадах станет уже 25 профессиональных пилотов".
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
"Задача пилотов, – рассказывает заместитель директора по организации летной работы Олег Катальшев, – посадить воздушное судно как можно ближе к месту ЧС или ДТП. Посадку они осуществляют методом подбора на любую подходящую для этого территорию. Как раз в этом и заключается основная сложность".
В Москве много растяжек, проводов, высотных зданий – все это большие помехи для посадки вертолета. А зимой опасность представляет свежевыпавший снег, который в результате исходящих от вертолета воздушных потоков поднимается, превращается в вихрь и почти полностью закрывается обзор экипажу.
На сегодняшний день три санитарных вертолета Московского авиационного центра каждый день дежурят в небе столицы и регулярно вылетают к людям, попавшим в беду. Еще два таких же воздушных судна стоят в резерве на аэродроме в Остафьево. На борту ВК117С-2 всегда находятся два пилота и три врача, которые могут оказывать пострадавшим первую помощь на месте происшествия и в полете.
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