Московские авиамедицинские бригады пополнились новыми летчиками

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Бригады Московского авиационного центра пополнились новыми летчиками. Шесть пилотов МАЦ прошли переподготовку на вертолеты ВК117С-2 европейского производства. За плечами у новоиспеченных командиров месяц теоретической подготовки в Германии и усиленных практических занятий с опытными пилотами-инструкторами, сообщает пресс-служба департамента ГОЧСиПБ.

"Обучение позади, – комментирует командир летного отряда Московского авиационного центра Вячеслав Ивлиев, – теперь остается пройти процедуру так называемого "ввода в строй", и в наших авиамедицинских бригадах станет уже 25 профессиональных пилотов".

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

"Задача пилотов, – рассказывает заместитель директора по организации летной работы Олег Катальшев, – посадить воздушное судно как можно ближе к месту ЧС или ДТП. Посадку они осуществляют методом подбора на любую подходящую для этого территорию. Как раз в этом и заключается основная сложность".

В Москве много растяжек, проводов, высотных зданий – все это большие помехи для посадки вертолета. А зимой опасность представляет свежевыпавший снег, который в результате исходящих от вертолета воздушных потоков поднимается, превращается в вихрь и почти полностью закрывается обзор экипажу.