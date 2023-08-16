Москва онлайн покажет выставку российского вооружения на форуме "Армия-2023"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

17 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выставку образцов современных вооружений российской армии, которая открылась в парке "Патриот" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023".

Корреспондент Анна Луговская расскажет о мероприятии, покажет новейшие образцы российского вооружения, а также трофейную технику, которую привезли из зоны проведения СВО.

Смотрите прямую трансляцию 17 августа в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.