Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную пожарной безопасности осенью и зимой

Фото: depositphotos/My_inspiration

13 октября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме "Обеспечение пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, формирование культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения".

О мерах безопасности в наступающем осенне-зимнем периоде, правилах эксплуатации электроприборов и обогревателей расскажет начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве, главный государственный инспектор столицы по пожарному надзору Александр Бобров.

Смотрите прямую трансляцию 13 октября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!