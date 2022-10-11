Москва онлайн покажет, как работают спасатели в аэропорту в случае ЧС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

12 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть учения аварийно-спасательной группы на территории международного аэропорта "Внуково".

В ходе учения на самолете-тренажере Ту-134 будут продемонстрированы действия специалистов при спасении людей и тушении пожара на воздушном судне. Вы увидите, как осуществляется эвакуация пассажиров и перемещение аварийного самолета с летного поля.

В учении будут задействованы сотрудники разных подразделений аэропорта и специальная техника.

Прокомментируют мероприятие:



первый заместитель генерального директора АО "Международный аэропорт "Внуково" Дмитрий Ерзакович;

начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов АО "Международный аэропорт "Внуково" Александр Минаев.

Смотрите прямую трансляцию 12 октября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн . Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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