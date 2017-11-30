Водителей начнут штрафовать за отсутствие знака "Шипы" с 1 декабря

Фото: портал Москва 24/ Александр Авилов
Водителей, которые сменили летнюю резину на шипованную, но так и не прикрепили к стеклу автомобиля соответствующий знак, будут штрафовать. Размер штрафа составит 500 рублей. Нововведение начнет действовать с 1 декабря.
Как сообщает "Вечерняя Москва", отсутствие на стекле машины знака "Шипы" будет расцениваться как нарушение статьи "Невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движение". Для автомобилистов это повлечет за собой административное наказание.
Также отмечается, что с апреля 2017 года автоинспекторы получили право запрещать использование автомобилей, которые в теплый период года продолжают ездить на зимней резине, а также выписать владельцу машины штраф в 500 рублей за отсутствие знака "Шипы". Уточняется, что штраф могут выписать, если водитель нарушил правило повторно.
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