Конституционный суд разрешил экономить платежи за отопление‍

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Конституционный суд (КС) России признал не соответствующими конституции взаимосвязанные нормы Жилищного кодекса РФ и правил предоставления коммунальных услуг, определяющие расчет платы граждан за отопление. Речь идет о нормах регулирующих начисления в зависимости от наличия во всех квартирах индивидуальных приборов учета тепла.
Дело рассматривалось в связи с жалобой жильца одного из жилых домов Подмосковья Сергей Деминца. В его доме были установлены как общедомовые, так и индивидуальные счетчики теплоэнергии. Часть жителей квартир демонтировала приборы в квартирах и управляющая компания решила пересчитать тарифы оплаты отопления по площади квартир на основе общедомовых приборов, без учета индивидуальных. В результате для семьи Деминца счета возросли, перерасчет УК проводить отказалась.
КС отметил, что при таком подходе добросовестные плательщики попадают в зависимость от собственников, не обеспечивших сохранность индивидуальных счетчиков. Они, осуществляя перерасход тепла, обогащаются за счет соседей, сообщает РИА Новости.
Суд согласился с заявителем в том, что оспариваемые нормы во взаимосвязи друг с другом не соответствуют конституционным принципам равенства, справедливости и соразмерности. Жильцы вынуждены оплачивать услуги вне зависимости от реального объема потребления.
Суд обязал федерального законодателя изменить правовое регулирование, предусмотрев справедливый порядок расчета платы за отопление. До появления поправок жильцы смогут платить в соответствии с показаниями индивидуальных приборах даже при условии их отсутствия во всех квартирах. Те, кто демонтировал счетчики, будут платить исходя из норматива потребления, отметил судья-докладчик КС РФ Юрий Рудкин.
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