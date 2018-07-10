Конституционный суд разрешил экономить платежи за отопление‍

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Конституционный суд (КС) России признал не соответствующими конституции взаимосвязанные нормы Жилищного кодекса РФ и правил предоставления коммунальных услуг, определяющие расчет платы граждан за отопление. Речь идет о нормах регулирующих начисления в зависимости от наличия во всех квартирах индивидуальных приборов учета тепла.

Дело рассматривалось в связи с жалобой жильца одного из жилых домов Подмосковья Сергей Деминца. В его доме были установлены как общедомовые, так и индивидуальные счетчики теплоэнергии. Часть жителей квартир демонтировала приборы в квартирах и управляющая компания решила пересчитать тарифы оплаты отопления по площади квартир на основе общедомовых приборов, без учета индивидуальных. В результате для семьи Деминца счета возросли, перерасчет УК проводить отказалась.

КС отметил, что при таком подходе добросовестные плательщики попадают в зависимость от собственников, не обеспечивших сохранность индивидуальных счетчиков. Они, осуществляя перерасход тепла, обогащаются за счет соседей, сообщает РИА Новости.

Суд согласился с заявителем в том, что оспариваемые нормы во взаимосвязи друг с другом не соответствуют конституционным принципам равенства, справедливости и соразмерности. Жильцы вынуждены оплачивать услуги вне зависимости от реального объема потребления.

Суд обязал федерального законодателя изменить правовое регулирование, предусмотрев справедливый порядок расчета платы за отопление. До появления поправок жильцы смогут платить в соответствии с показаниями индивидуальных приборах даже при условии их отсутствия во всех квартирах. Те, кто демонтировал счетчики, будут платить исходя из норматива потребления, отметил судья-докладчик КС РФ Юрий Рудкин.