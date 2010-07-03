Мослекторий расскажет, как профиль в соцсетях влияет на карьеру

Фото из личного архива Ольги Лукиновой

23 сентября в "Запаведном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме "Цифровой этикет".

Соцсети, мессенджеры и электронная почта активно используются сегодня не только в личном, но и в деловом общении. От того, как именно выглядят наши профили в соцсетях, может зависеть наш имидж в глазах партнеров по бизнесу или работодателей, успех в переговорах, дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Какие стратегии поведения наиболее эффективны в цифровой среде? Как правильно определить границы между личным и публичным? Можно ли полноценно управлять собственной репутацией в виртуальном пространстве? Какие инструменты лучше всего помогают на пути к успеху? Об этом расскажет Ольга Лукинова, преподаватель Института общественных наук РАНХиГС.

Смотрите лекцию 23 сентября в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.