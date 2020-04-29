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Москва 24

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Культура

12:41

Москва онлайн: концерт в Международный день джаза #JazzDayAtHome

Москва онлайн культура

Фото: предоставлено организаторами

30 апреля состоится трансляция онлайн-концерта при участии Игоря Бутмана, Ларисы Долиной, Евгения Побожего и других известных отечественных джазменов, а также участников конкурса #STAYHOMEJAZZCHALLENGE из 8 регионов страны. Мероприятие будет приурочено к празднованию Международного дня джаза.

Международный день джаза был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2011 года решением 36-й сессии Генеральной конференции. Празднование проходит ежегодно 30 апреля в десятках стран и городов по всему миру. Главные мероприятия проводятся в столице International Jazz Day, которую выбирают представители специальной комиссии. Столицами празднования в разные годы становились Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана, Санкт-Петербург, Мельбурн.

В этом году все концерты впервые пройдут в онлайн-формате.

Мероприятие состоится при поддержке Фонда Игоря Бутмана, продюсерского центра IBMG и Москва 24. Смотрите трансляцию 30 апреля в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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