Москва онлайн: шоу Татьяны Навки на открытии ГУМ-катка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 ноября начнет работать ГУМ-каток на Красной площади. Оформление будет посвящено детской программе "Спокойной ночи, малыши!", которой в этом году исполнилось 55 лет. Четыре поколения детей засыпали вместе с любимыми персонажами – собакой Филей, зайкой Степашкой, поросенком Хрюшей и вороной Каркушей. Наконец-то посетители катка смогут встретиться с любимыми героями на льду.

Специально для гостей торжественного открытия фигуристка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Смотрите трансляцию открытия и ледовое шоу 29 ноября в 20:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.