Москва онлайн: морское путешествие к ядовитым камням и акулам-кошкам

Фото: пресс-служба "Москвариума"

"Москвариум" на ВДНХ временно закрыт для посетителей, но специалисты Центра океанографии и морской биологии продолжают заботиться о водных обитателях. 15 апреля Москва онлайн подарит своим зрителям возможность понаблюдать за работой ихтиологов и совершить путешествие в подводный мир.

Зрители узнают о тайнах коралловых рифов, самых ядовитых обитателях морских пучин, пожизненной самоизоляции песчаных угрей, смене пола у рыбы-наполеона, рационе питания кошачьей акулы и многом другом.

В прямом эфире мы также покажем, как происходит кормление акул и других обитателей "Москвариума".

Смотрите трансляцию 15 апреля в 13:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.