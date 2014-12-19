Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

19 декабря 2014, 18:29

Французский юмор в черно-белой гамме: путеводитель по выставке Марка Рибу

выставки фотографии МАММ Марк Рибу

Фото: m24.ru

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка одного из самых известных французских фотохудожников - Марка Рибу. Снимки 91-летнего путешественника, фотокорреспондента и настоящего патриарха французского фотоискусства привезла в Москву его жена и муза Катрин Шэн Рибу.

Корреспондент M24.ru прогулялась по МАММ вместе с Катрин и составила путеводитель по выставке.

Марк Рибу родился в 1923 году. По образованию он инженер, однако в 1951 году, впервые попробовав себя в роли фотографа на театральном фестивале, Рибу так и не вернулся к прежнему виду деятельности.

Рибу – обладатель множества престижных международных премий и член легендарного фотоагентства "Магнум". В 1975-1976 он даже являлся главой этой организации. Его фотографии печатались в журналах LIFE, Time и других.

Марк Рибу обожал путешествовать: он был фотокорреспондентом в Китае, Индии, Непале, Алжире, Камбодже, Польше, Чехословакии и других странах мира. Большинство снимков, сделанных Рибу, - черно-белые.

Фото: m24.ru

От A до Z

A – Acrobate ("акробат"), C – Culotte ("штанишки"), E – Eclair ("молния"). В МАММ зрителей встречает французский алфавит, остроумно визуализированный черно-белыми фотокарточками Рибу.

Такая форма подачи работ классика – не изобретение музея или кураторов выставки. Карманную фотоазбуку под названием I comme Image ("И как Изображение", или "Картинка создает слово") Марк и Катрин выпустили еще в 2010 году. В итоге она стала настоящим французским хитом – так умело обыгрывала персонажей и ситуации, схваченные камерой Рибу.

Теперь оригинальная книжка впервые превратилась в полноценную выставку.

Катрин Шэн Рибу: "Я всегда очень любила детские буквари. Такие книжки выходят ведь на всех языках, во всех странах.

Мне показалось, что будет интересно показать фотографии Марка в таком формате – уделив внимание его вкусу, юмору, любви к красоте. Нам представилась возможность поиграть с оттенками образов и одновременно структурировать работы.

Мне хотелось также показать детям, как прекрасен мир, в котором мы живем. Марк любил смотреть и наблюдать, а также делиться своей любовью к этим занятиям".

Париж, 1953. Фото: marcriboud.com

A – Acrobate ("акробат")

Рибу снимал в СССР, Индии, Вьетнаме, Непале и Камбодже. Но одним из самых легендарных его снимков стал тот, что был пойман в Париже. На нем – маляр, работающий на Эйфелевой башне.

Марк говорил потом, что маляр, которого звали Зазу, в момент создания фотокарточки "был очень весел и работал в свое удовольствие, напевая песенку себе под нос". Марк отмечал, что и фотографу следует работать так же – налегке, почти не напрягаясь.

Шанхай, 2002. Фото: marcriboud.com

L – Lapin ("кролик")

Ссылки по теме

Марк Рибу уверен: смотреть и видеть – это разные вещи. Потому он виртуозно примечает такие особенности окружающего мира, которые в глазах других зачастую остаются незамеченными.

Случайные движения, взгляды, позы. У Рибу удивительный фоторепортерский талант: его снимки выхватывают из окружающей действительности самую суть, одновременно оживляя ее. Черно-белая гамма при этом не придает снимкам грустного оттенка: наоборот, она усиливает тот юмор, которым пронизан взгляд автора на мир.

Взять, к примеру, пакет, который притворился зайчонком. Издалека "ушастую" пластиковую сумку и правда не отличишь от зверька – автор умело акцентирует внимание на мелочах, привлекающих его внимание.

Катрин говорит, что Марк потратил много времени на этот снимок, потому что в саду, где он заметил пакет, все время было ужасно людно.

Марк Рибу: "Меня всегда больше трогала красота, чем насилие и уродство. Огромное счастье – уметь замечать порядок в мировом беспорядке, находить рифмы и ритмы через видеоискатель фотоаппарата".

Токио, 1958. Фото: marcriboud.com

M - Mains ("руки")

Еще один образец умения Рибу видеть в привычном необычное и выстраивать на своих снимках увлекательные композиции - это фотография посетительниц японского магазина. Играя руками, они становятся похожими на кукол.

Катрин Шэн Рибу: "Это очень интересная игра руками, на этой фотографии можно увидеть необычную геометрию. Они похожи на кукол".

Китай, 1957. Фото: marcriboud.com

1, 2, 3

Вторая часть выставки – это другая книжка Катрин и Марка. Она была выпущена в 2011 году и учит уже не читать, а считать.

Тринадцать чашек, четыре члена семьи, пять телефонов. "Численные" снимки отличаются какой-то особенной гармонией: геометрическими параллелями, еще более выверенными, чем обычно у Рибу, композициями, концентрацией внимания на общем, а не на частном.

Катрин Шэн Рибу: "Он любил Россию, Китай. Ему очень нравилось возвращаться туда, где он уже был. Здесь была особая магия – видеть, как меняются люди и места, наблюдать их эволюцию. Он отмечал, как меняется жизнь в одной и той же стране с течением времени.

Особенно ему нравились восточные страны и Россия".

СССР, 1960. Фото: mamm-mdf.ru

Снимки СССР

Рибу посетил в СССР в 1960 и 1967 годах. И сделал удивительно эмоциональные фотографии школьников, пассажиров метро, уборщиц Красной площади и других советских жителей. Хотя некоторые снимки серии репортажей вошли в книги Марка и Катрин, большую их часть на выставке решили представить отдельно.

Катрин Шэн Рибу: "Может, через пару минут я бы выбрала другую фотографию – потому что я люблю их все – но сейчас мне кажется, что самая дорогая – вот эта. Маленький мальчик в школе в Ясной поляне. Он мне чем-то напоминает Марка. Фотографы вообще часто снимают тех, кто на них чем-то похож.

Марк вообще очень любит детей. Он, знаете, такой немного меланхоличный. С чувством юмора, но меланхоличный".

Фото: marcriboud.com

Снимки Франции

Отдельно выделены на выставке Рибу и снимки, сделанные во Франции. Среди кадров, на которых можно увидеть простых горожан и архитектурные сооружения, мелькают портреты известных личностей - Пьера Карден, Жанны Моро, Ив Сен-Лорана. Даже в них невозможно не отметить репортажного духа снимков Рибу. Герои фотографий выглядят максимально естественно и искренне.

Катрин Шэн Рибу: "Россия и Франция у нас на выставке выделены отдельно – но не потому, что он снимал их как-то по-особенному. Просто нужно было как-то закончить выставку. Раз она проходит в Москве, мы решили показать больше фотографий, сделанных Марком в России. В книгах их было не так уж и много".


Выставка открыта до 1 февраля.

Анна Теплицкая

Сайты по теме

Сюжет: Колонки

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать