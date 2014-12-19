Французский юмор в черно-белой гамме: путеводитель по выставке Марка Рибу

Фото: m24.ru

В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка одного из самых известных французских фотохудожников - Марка Рибу. Снимки 91-летнего путешественника, фотокорреспондента и настоящего патриарха французского фотоискусства привезла в Москву его жена и муза Катрин Шэн Рибу.

Корреспондент M24.ru прогулялась по МАММ вместе с Катрин и составила путеводитель по выставке.

Марк Рибу родился в 1923 году. По образованию он инженер, однако в 1951 году, впервые попробовав себя в роли фотографа на театральном фестивале, Рибу так и не вернулся к прежнему виду деятельности. Марк Рибу родился в 1923 году. По образованию он инженер, однако в 1951 году, впервые попробовав себя в роли фотографа на театральном фестивале, Рибу так и не вернулся к прежнему виду деятельности. Рибу – обладатель множества престижных международных премий и член легендарного фотоагентства "Магнум". В 1975-1976 он даже являлся главой этой организации. Его фотографии печатались в журналах LIFE, Time и других. Марк Рибу обожал путешествовать: он был фотокорреспондентом в Китае, Индии, Непале, Алжире, Камбодже, Польше, Чехословакии и других странах мира. Большинство снимков, сделанных Рибу, - черно-белые.



Фото: m24.ru

От A до Z

A – Acrobate ("акробат"), C – Culotte ("штанишки"), E – Eclair ("молния"). В МАММ зрителей встречает французский алфавит, остроумно визуализированный черно-белыми фотокарточками Рибу.

Такая форма подачи работ классика – не изобретение музея или кураторов выставки. Карманную фотоазбуку под названием I comme Image ("И как Изображение", или "Картинка создает слово") Марк и Катрин выпустили еще в 2010 году. В итоге она стала настоящим французским хитом – так умело обыгрывала персонажей и ситуации, схваченные камерой Рибу.

Теперь оригинальная книжка впервые превратилась в полноценную выставку.

Катрин Шэн Рибу: "Я всегда очень любила детские буквари. Такие книжки выходят ведь на всех языках, во всех странах. "Я всегда очень любила детские буквари. Такие книжки выходят ведь на всех языках, во всех странах. Мне показалось, что будет интересно показать фотографии Марка в таком формате – уделив внимание его вкусу, юмору, любви к красоте. Нам представилась возможность поиграть с оттенками образов и одновременно структурировать работы. Мне хотелось также показать детям, как прекрасен мир, в котором мы живем. Марк любил смотреть и наблюдать, а также делиться своей любовью к этим занятиям".



Париж, 1953. Фото: marcriboud.com

A – Acrobate ("акробат")

Рибу снимал в СССР, Индии, Вьетнаме, Непале и Камбодже. Но одним из самых легендарных его снимков стал тот, что был пойман в Париже. На нем – маляр, работающий на Эйфелевой башне.

Марк говорил потом, что маляр, которого звали Зазу, в момент создания фотокарточки "был очень весел и работал в свое удовольствие, напевая песенку себе под нос". Марк отмечал, что и фотографу следует работать так же – налегке, почти не напрягаясь.

Шанхай, 2002. Фото: marcriboud.com

L – Lapin ("кролик")

Марк Рибу уверен: смотреть и видеть – это разные вещи. Потому он виртуозно примечает такие особенности окружающего мира, которые в глазах других зачастую остаются незамеченными.

Случайные движения, взгляды, позы. У Рибу удивительный фоторепортерский талант: его снимки выхватывают из окружающей действительности самую суть, одновременно оживляя ее. Черно-белая гамма при этом не придает снимкам грустного оттенка: наоборот, она усиливает тот юмор, которым пронизан взгляд автора на мир.

Взять, к примеру, пакет, который притворился зайчонком. Издалека "ушастую" пластиковую сумку и правда не отличишь от зверька – автор умело акцентирует внимание на мелочах, привлекающих его внимание.

Катрин говорит, что Марк потратил много времени на этот снимок, потому что в саду, где он заметил пакет, все время было ужасно людно.

Марк Рибу: "Меня всегда больше трогала красота, чем насилие и уродство. Огромное счастье – уметь замечать порядок в мировом беспорядке, находить рифмы и ритмы через видеоискатель фотоаппарата".

"Меня всегда больше трогала красота, чем насилие и уродство. Огромное счастье – уметь замечать порядок в мировом беспорядке, находить рифмы и ритмы через видеоискатель фотоаппарата".

Токио, 1958. Фото: marcriboud.com

M - Mains ("руки")

Еще один образец умения Рибу видеть в привычном необычное и выстраивать на своих снимках увлекательные композиции - это фотография посетительниц японского магазина. Играя руками, они становятся похожими на кукол.

Катрин Шэн Рибу : "Это очень интересная игра руками, на этой фотографии можно увидеть необычную геометрию. Они похожи на кукол".

: "Это очень интересная игра руками, на этой фотографии можно увидеть необычную геометрию. Они похожи на кукол".

Китай, 1957. Фото: marcriboud.com

1, 2, 3

Вторая часть выставки – это другая книжка Катрин и Марка. Она была выпущена в 2011 году и учит уже не читать, а считать.

Тринадцать чашек, четыре члена семьи, пять телефонов. "Численные" снимки отличаются какой-то особенной гармонией: геометрическими параллелями, еще более выверенными, чем обычно у Рибу, композициями, концентрацией внимания на общем, а не на частном.

Катрин Шэн Рибу: "Он любил Россию, Китай. Ему очень нравилось возвращаться туда, где он уже был. Здесь была особая магия – видеть, как меняются люди и места, наблюдать их эволюцию. Он отмечал, как меняется жизнь в одной и той же стране с течением времени. "Он любил Россию, Китай. Ему очень нравилось возвращаться туда, где он уже был. Здесь была особая магия – видеть, как меняются люди и места, наблюдать их эволюцию. Он отмечал, как меняется жизнь в одной и той же стране с течением времени. Особенно ему нравились восточные страны и Россия".



СССР, 1960. Фото: mamm-mdf.ru

Снимки СССР

Рибу посетил в СССР в 1960 и 1967 годах. И сделал удивительно эмоциональные фотографии школьников, пассажиров метро, уборщиц Красной площади и других советских жителей. Хотя некоторые снимки серии репортажей вошли в книги Марка и Катрин, большую их часть на выставке решили представить отдельно.

Катрин Шэн Рибу: "Может, через пару минут я бы выбрала другую фотографию – потому что я люблю их все – но сейчас мне кажется, что самая дорогая – вот эта. Маленький мальчик в школе в Ясной поляне. Он мне чем-то напоминает Марка. Фотографы вообще часто снимают тех, кто на них чем-то похож. "Может, через пару минут я бы выбрала другую фотографию – потому что я люблю их все – но сейчас мне кажется, что самая дорогая – вот эта. Маленький мальчик в школе в Ясной поляне. Он мне чем-то напоминает Марка. Фотографы вообще часто снимают тех, кто на них чем-то похож. Марк вообще очень любит детей. Он, знаете, такой немного меланхоличный. С чувством юмора, но меланхоличный".



Фото: marcriboud.com

Снимки Франции

Отдельно выделены на выставке Рибу и снимки, сделанные во Франции. Среди кадров, на которых можно увидеть простых горожан и архитектурные сооружения, мелькают портреты известных личностей - Пьера Карден, Жанны Моро, Ив Сен-Лорана. Даже в них невозможно не отметить репортажного духа снимков Рибу. Герои фотографий выглядят максимально естественно и искренне.

Катрин Шэн Рибу : "Россия и Франция у нас на выставке выделены отдельно – но не потому, что он снимал их как-то по-особенному. Просто нужно было как-то закончить выставку. Раз она проходит в Москве, мы решили показать больше фотографий, сделанных Марком в России. В книгах их было не так уж и много".

: "Россия и Франция у нас на выставке выделены отдельно – но не потому, что он снимал их как-то по-особенному. Просто нужно было как-то закончить выставку. Раз она проходит в Москве, мы решили показать больше фотографий, сделанных Марком в России. В книгах их было не так уж и много".



Выставка открыта до 1 февраля.

Анна Теплицкая