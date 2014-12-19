Французский юмор в черно-белой гамме: путеводитель по выставке Марка Рибу

Фото: m24.ru
В Мультимедиа Арт Музее открылась выставка одного из самых известных французских фотохудожников - Марка Рибу. Снимки 91-летнего путешественника, фотокорреспондента и настоящего патриарха французского фотоискусства привезла в Москву его жена и муза Катрин Шэн Рибу.
Корреспондент M24.ru прогулялась по МАММ вместе с Катрин и составила путеводитель по выставке.
Рибу – обладатель множества престижных международных премий и член легендарного фотоагентства "Магнум". В 1975-1976 он даже являлся главой этой организации. Его фотографии печатались в журналах LIFE, Time и других.
Марк Рибу обожал путешествовать: он был фотокорреспондентом в Китае, Индии, Непале, Алжире, Камбодже, Польше, Чехословакии и других странах мира. Большинство снимков, сделанных Рибу, - черно-белые.
Фото: m24.ru
От A до Z
A – Acrobate ("акробат"), C – Culotte ("штанишки"), E – Eclair ("молния"). В МАММ зрителей встречает французский алфавит, остроумно визуализированный черно-белыми фотокарточками Рибу.
Такая форма подачи работ классика – не изобретение музея или кураторов выставки. Карманную фотоазбуку под названием I comme Image ("И как Изображение", или "Картинка создает слово") Марк и Катрин выпустили еще в 2010 году. В итоге она стала настоящим французским хитом – так умело обыгрывала персонажей и ситуации, схваченные камерой Рибу.
Теперь оригинальная книжка впервые превратилась в полноценную выставку.
Мне показалось, что будет интересно показать фотографии Марка в таком формате – уделив внимание его вкусу, юмору, любви к красоте. Нам представилась возможность поиграть с оттенками образов и одновременно структурировать работы.
Мне хотелось также показать детям, как прекрасен мир, в котором мы живем. Марк любил смотреть и наблюдать, а также делиться своей любовью к этим занятиям".
Париж, 1953. Фото: marcriboud.com
A – Acrobate ("акробат")
Рибу снимал в СССР, Индии, Вьетнаме, Непале и Камбодже. Но одним из самых легендарных его снимков стал тот, что был пойман в Париже. На нем – маляр, работающий на Эйфелевой башне.
Марк говорил потом, что маляр, которого звали Зазу, в момент создания фотокарточки "был очень весел и работал в свое удовольствие, напевая песенку себе под нос". Марк отмечал, что и фотографу следует работать так же – налегке, почти не напрягаясь.
Шанхай, 2002. Фото: marcriboud.com
L – Lapin ("кролик")
Ссылки по теме
Марк Рибу уверен: смотреть и видеть – это разные вещи. Потому он виртуозно примечает такие особенности окружающего мира, которые в глазах других зачастую остаются незамеченными.
Случайные движения, взгляды, позы. У Рибу удивительный фоторепортерский талант: его снимки выхватывают из окружающей действительности самую суть, одновременно оживляя ее. Черно-белая гамма при этом не придает снимкам грустного оттенка: наоборот, она усиливает тот юмор, которым пронизан взгляд автора на мир.
Взять, к примеру, пакет, который притворился зайчонком. Издалека "ушастую" пластиковую сумку и правда не отличишь от зверька – автор умело акцентирует внимание на мелочах, привлекающих его внимание.
Катрин говорит, что Марк потратил много времени на этот снимок, потому что в саду, где он заметил пакет, все время было ужасно людно.
Токио, 1958. Фото: marcriboud.com
M - Mains ("руки")
Еще один образец умения Рибу видеть в привычном необычное и выстраивать на своих снимках увлекательные композиции - это фотография посетительниц японского магазина. Играя руками, они становятся похожими на кукол.
Китай, 1957. Фото: marcriboud.com
1, 2, 3
Вторая часть выставки – это другая книжка Катрин и Марка. Она была выпущена в 2011 году и учит уже не читать, а считать.
Тринадцать чашек, четыре члена семьи, пять телефонов. "Численные" снимки отличаются какой-то особенной гармонией: геометрическими параллелями, еще более выверенными, чем обычно у Рибу, композициями, концентрацией внимания на общем, а не на частном.
Особенно ему нравились восточные страны и Россия".
СССР, 1960. Фото: mamm-mdf.ru
Снимки СССР
Рибу посетил в СССР в 1960 и 1967 годах. И сделал удивительно эмоциональные фотографии школьников, пассажиров метро, уборщиц Красной площади и других советских жителей. Хотя некоторые снимки серии репортажей вошли в книги Марка и Катрин, большую их часть на выставке решили представить отдельно.
Марк вообще очень любит детей. Он, знаете, такой немного меланхоличный. С чувством юмора, но меланхоличный".
Фото: marcriboud.com
Снимки Франции
Отдельно выделены на выставке Рибу и снимки, сделанные во Франции. Среди кадров, на которых можно увидеть простых горожан и архитектурные сооружения, мелькают портреты известных личностей - Пьера Карден, Жанны Моро, Ив Сен-Лорана. Даже в них невозможно не отметить репортажного духа снимков Рибу. Герои фотографий выглядят максимально естественно и искренне.
Выставка открыта до 1 февраля.
Анна Теплицкая
Сайты по теме